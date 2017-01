The year got off to a grim start for brick-and-mortar retailers. Ailing giants Macy’s and Sears announced 250 store closings between them in January, and mall staple the Limited shuttered its retail presence alto­gether. While traditional outlets downsize and younger chains opt for fewer stores, the square footage of retail space in the U.S. is dropping. And it may fall further: The U.S. still has about 10% more shopping space than it needs, according to CoStar.

A version of this article appears in the February 1, 2017 issue of Fortune with the headline "Expect More Store Closures in 2017."